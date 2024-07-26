Харрис раскрыла содержание разговора с Нетаньяху в Белом доме

Вице-президент США Камала Харрис заявила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости скорейшего заключения договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом она сообщила по итогам встречи с Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

По словам Харрис, она выразила Нетаньяху серьезную обеспокоенность большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа.

«Я также выразила серьезную озабоченность тяжелыми гуманитарными условиями [в палестинском анклаве], где более чем 2 млн человек угрожает нехватка продовольствия, а полмиллиона человек сталкиваются с катастрофическим уровнем острой нехватки продовольствия», — заявила вице-президент.

Также Камала Харрис поддержала предложенный ранее главой Белого дома Джо Байденом проект договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. «Эту сделку нужно скорее заключить», — сказала она.

До этого пропалестинские активисты, которые выступают против визита Нетаньяху в США, сорвали американские флаги в Вашингтоне, после чего сожгли их.

Издание The Hill сообщило, что пока горели американские флаги, толпа скандировала лозунги. Кроме того, появились кадры, как горит чучело Нетаньяху, а протестующие скандируют «свободная Палестина».

Ранее Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО.