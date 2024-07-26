Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Харрис раскрыла содержание разговора с Нетаньяху в Белом доме

Харрис заявила Нетаньяху о необходимости скорее заключить сделку с ХАМАС

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Вице-президент США Камала Харрис заявила премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху о необходимости скорейшего заключения договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом она сообщила по итогам встречи с Нетаньяху в Белом доме, передает ТАСС.

По словам Харрис, она выразила Нетаньяху серьезную обеспокоенность большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа.

«Я также выразила серьезную озабоченность тяжелыми гуманитарными условиями [в палестинском анклаве], где более чем 2 млн человек угрожает нехватка продовольствия, а полмиллиона человек сталкиваются с катастрофическим уровнем острой нехватки продовольствия», — заявила вице-президент.

Также Камала Харрис поддержала предложенный ранее главой Белого дома Джо Байденом проект договоренностей о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. «Эту сделку нужно скорее заключить», — сказала она.

До этого пропалестинские активисты, которые выступают против визита Нетаньяху в США, сорвали американские флаги в Вашингтоне, после чего сожгли их.

Издание The Hill сообщило, что пока горели американские флаги, толпа скандировала лозунги. Кроме того, появились кадры, как горит чучело Нетаньяху, а протестующие скандируют «свободная Палестина».

Ранее Нетаньяху предложил создать на Ближнем Востоке аналог НАТО.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами