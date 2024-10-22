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ВС РФ нанесли поражение ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ: российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

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Министерство обороны РФ

Российская оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка. Тактическая авиация действовала совместно с бойцами ракетных войск.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что в Донецкой народной республике российские войска группы «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и нанесли поражение четырем подразделениям противника. Бои шли в районах городов Димитров (Мирноград), Красноармейск (Покровск), а также поселков Щербинка и Цукурино.

Потери противника оцениваются в 430 военнослужащих. Кроме того, были подбиты два бронетранспортера (включая М113 производства США), две боевые американские машины пехоты Bradley, 122-мм гаубица Д-30 и 152-мм орудие Д-20.

Также Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ и улучшили свое положение по переднему краю в ДНР.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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