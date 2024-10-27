Север Израиля подвергся мощному обстрелу со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о мощном обстреле северных районов страны. Как сообщает ТАСС со сылкой на данные пресс-службы Минобороны страны, огонь велся из Ливана в направлении Верхней и Центральной Галилеи.

«Часть снарядов была перехвачена. Зафиксированы случаи падения снарядов в том районе», — отметили в ЦАХАЛ.

Отмечается, что всего израильские военные зафиксировали в общей сложности запуск примерно 75 ракет.

Также в национальной службы скорой помощи Израиля сообщили, что три человека пострадали в результате обстрела северных районов страны со стороны Ливана.

До этого сообщалось, что шиитская группировка «Хезболла» впервые издала приказ об эвакуации на севере Израиля. По данным журналистов, предупреждение касается 25 населенных пунктов в северной части Израиля, расположенных в диапазоне от трех до 22 км от границы с Ливаном, в которых проживает около 200 тысяч израильских граждан. В «Хезболле» заявили, что поселения, о которых идет речь, превратились в военные форпосты, где дислоцируются израильские силы для нанесения ударов по Ливану.

Ранее в Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху.