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Кадыров показал трофей из зоны спецоперации

Глава Чечни Кадыров показал привезенный из зоны СВО трофейный флаг ВСУ

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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофейный флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады украинской армии. Фото он опубликовал в своем Telegram-канале.

На снимке рядом с Кадыровым стоит командир батальона «Юг-Ахмат» Муса Иблаев, который и привез трофей в Чечню.

Глава Чечни написал, что флаг захватили во время штурма позиций ВСУ в Запорожской области. Он подчеркнул, что потеря флага свидетельствует о том, что у ВСУ на фронте «реально плохи дела».

«Жовто-блакитный прапор был захвачен бойцами вверенного ему подразделения в ходе штурма вражеского опорного пункта южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области», — написал Кадыров.

22 июня военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что боец российской армии в ходе выполнения боевой задачи заблудился, заехал на позиции украинских войск, но смог вернуться из тыла ВСУ с трофейным флагом.

Ранее Минобороны РФ сообщило о трех освобожденных населенных пунктах в ДНР.

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