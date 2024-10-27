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Армия России ворвалась в Катериновку в ДНР

«РВ»: российские войска вывесили триколор в Катериновке в ДНР

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Военные Вооруженных сил России ворвались в Катериновку в ДНР. Об этом говорится в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

На опубликованных кадрах виден триколор, вывешенный из окна на верхнем этаже. Отмечается, что это произошло в южной части Катериновки. Сейчас российские войска ведут штурм поселка.

Днем 27 октября стало известно, что подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря в ДНР.

Также сообщалось, что в настоящее время оставшаяся часть группировки Вооруженных сил Украины в Селидове Донецкой народной республики пытается покинуть город.

Ранее Владимир Путин рассказал об успехах ВС РФ на Красноармейском направлении.

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