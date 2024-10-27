В Брянской области предотвратили атаку дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он рассказал, что украинские военные пытались атаковать субъект при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.

«Еще один вражеский БПЛА <...> обнаружен и уничтожен силами ПВО <...> над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет», — написал Богомаз.

По словам губернатора, сейчас на месте возможного падения обломков дрона работают сотрудники оперативных служб.

Утром 27 октября пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи в регионах страны перехватили и ликвидировали 51 украинский беспилотник. В Тамбовской области сбили 18 дронов ВСУ, в Белгородской — 16. По четыре БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Брянской, Орловской и Липецкой областей.

Еще три дрона были уничтожены в небе над Воронежской областью. В Курской области и над акваторией Азовского моря, в свою очередь, ликвидировали по одному летательному аппарату.

Ранее украинский БПЛА повредил здание котельной в Брянской области.