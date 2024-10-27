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В Минобороны назвали число сбитых за ночь дронов ВСУ

Минобороны: средства ПВО за ночь уничтожили 51 украинский беспилотник над регионами

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации ведомства, 18 дронов были перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 сбиты над Белгородской областью, а над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей были сбиты по четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Кроме того, три дрона оказались уничтожены над Воронежской областью и один — над Курской областью. Еще один украинский БПЛА средства ПВО сбили над акваторией Азовского моря.

Накануне два дрона Вооруженных сил Украины ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области. В здании оказались повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Также получило повреждения остекление социального объекта. По словам Гладкова, в результате еще одной атаки БПЛА на территории производственного предприятия перебита газовая труба.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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