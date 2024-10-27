Авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям ВСУ в курском приграничье

Российская артиллерия и авиация нанесли серьезное поражение скоплениям живой силы противника на территории Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары армейской авиации и артиллерийского огня привели к серьезным потерям среди личного состава и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад, а также 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины.

Под удары российских войск попали бойцы ВСУ в районе населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Меловой, Николаево-Дарьино, Николый, Новоивашенко, Новый Путь, Олещня, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Также оперативно-тактическая авиация и ракетные силы нанесли удары по зонам сосредоточения ВСУ в Сумской области, поразив 21-ю, 41-ю, 47-ю, 61-ю и 115-ю механизированные бригады, 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 1004-ю бригаду охраны, а также 101-ю, 103-ю, 107-ю и 129-ю бригады территориальной обороны и 1-ю бригаду нацгвардии Украины в районах Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка, Стецковка и Сумы.

До этого российское Минобороны отчиталось об ударе Вооруженных сил России по пункту временной дислокации и складу боекомплекта ВСУ в Курахово ДНР.

Ранее в ВСУ пожаловались на увеличение дальности сброса российских бомб.