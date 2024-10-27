В Пентагоне предостерегли Иран от ошибки при ответе Израилю

Министр обороны США Ллойд Остин созвонился со своим коллегой из Израиля Йоавом Галантом, чтобы обсудить удары ЦАХАЛ по территории Ирана в ночь на 26 октября. Соответствующий релиз размещен на сайте Пентагона.

«Соединенные Штаты хорошо подготовлены к защите своих сил, объектов и партнеров по всему региону и полны решимости не допустить, чтобы кто-либо использовал напряженность или расширял конфликт», — отмечается в документе.

Согласно заявлению, США по-прежнему «непоколебимо» поддерживают Израиль и его право на самооборону, особенно после «наглой атаки» Ирана на страну 1 октября.

«Ирану не следует допускать ошибки, отвечая на удары Израиля, которые должны ознаменовать конец этого обмена [ударами]»», — отметил Остин в беседе с коллегой.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Иран в ходе массированной атаки на Израиль 1 октября выпустил около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели. По данным информационного агентства Shafaqna, ракетный удар со стороны Ирана уничтожил на израильских аэродромах 20 истребителей F-35. В иранском Корпусе стражей исламской революции пояснили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее Нетаньяху высказался о роли США при выборе целей для атаки Израиля на Иран.