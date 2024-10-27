Премьер Израиля оценил нанесенный Ирану ущерб от ночной атаки

Израиль смог причинить урон оборонительному потенциалу Ирана и его ракетному производству. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

«Это был точный и мощный удар, и он достиг всех целей», — сказал премьер.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО.

По информации газеты The Jerusalem Post, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели.

По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки. По словам одного из израильских чиновников, главной целью атаки было лишение Ирана возможностей по производству ракет класса «земля-земля».

В генеральном штабе иранских вооруженных сил заявили, что главной целью атаки стали радары, находящиеся в трех провинциях исламской республики.

Ранее в Пентагоне предостерегли Иран от ошибки при ответе Израилю.