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В генштабе Ирана назвали главную цель израильского удара

Генштаб ИРИ: главной целью израильской атаки на Иран стали радары

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Hassan Ammar/AP

Главной целью атаки, которую Израиль предпринял против Ирана, стали радары, находящиеся в трех провинциях исламской республики. Об этом заявили в генеральном штабе иранских вооруженных сил, сообщает агентство Tasnim.

«Израиль… нанес удары по пограничным радарам в провинциях Илам, Хузестан и провинции Тегеран, что нанесло ограниченный ущерб благодаря своевременным действиям ПВО страны», — сказано в заявлении генштаба.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. По информации газеты The Jerusalem Post, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели, а не ядерные и нефтяные объекты, что могло бы привести к эскалации конфликта.

Ранее Турция осудила удары Израиля по Ирану и предупредила о масштабной войне.

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