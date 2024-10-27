В США заявили об уничтожении систем ПВО главных энергообъектов Ирана

Израильские войска в ходе ночного удара по Ирану 26 октября уничтожили системы противовоздушной обороны (ПВО) вокруг главных энергетических объектов страны. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три иранских источника и трех высокопоставленных должностных лиц минобороны Израиля.

По словам источников, в результате произошедшего пострадали системы ПВО, которые должны были защищать несколько нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, газовое месторождение и порт на юге страны. Подобный исход вызвал глубокое беспокойство Тегерана, отметило издание.

«Это может иметь очень серьезные экономические последствия для Ирана, и теперь, когда мы понимаем ставки, нам нужно действовать мудро и не продолжать напряженность», — сказал эксперт по нефтегазовой промышленности Ирана и член Ирано-иракской торговой палаты Хамид Хоссейни.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО.

27 октября министр обороны США Ллойд Остин созвонился со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, чтобы обсудить удары ЦАХАЛ по территории Ирана в ночь на 26 октября. Согласно заявлению Пентагона, Вашингтон по-прежнему «непоколебимо» поддерживает Израиль и его право на самооборону, особенно после «наглой атаки» Ирана.

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.