Подразделения группировки войск «Восток» добились успехов на переднем крае, нанеся удары по формированиям 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Бойцами подразделений было нанесено поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Макаровка и Октябрь в Донецкой народной республике.

Кроме того, была успешно отражена контратака со стороны штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, бронетранспортер модели М113 производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 и два орудия Д-20, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Был уничтожен арсенал боеприпасов ВСУ.

В Министерстве обороны также сообщили, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты и 117-й, 124-й и 126-й бригадам территориальной обороны, действующих на территории Херсонской области. Потери со стороны ВСУ превышают 80 военнослужащих, также были уничтожены два автомобиля и два 152 мм орудия Д-20. Были ликвидированы две станции радиоэлектронной борьбы.

До этого в ведомстве рассказали, что ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам дислокации в 134 районах.

Ранее российские морпехи разбили украинскую разведгруппу в курском приграничье.