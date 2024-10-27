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ВС РФ поразили склады ВСУ

Минобороны: ВС РФ уничтожили склады боеприпасов и горючего ВСУ

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Владимир Вяткин/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склады боеприпасов и горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что также было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам дислокации в 134 районах.

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три реактивных снаряда HIMARS, управляемую авиационную бомбу Hammer, зенитную управляемую ракету С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего, по данным российского Минобороны, с начала проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34565 беспилотников, 584 зенитных ракетных комплекса, 18887 танков и другой техники ВСУ.

27 октября стало известно, что российские военнослужащие отодвинули подразделения украинской армии на 20 км от Лисичанска. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, ссылаясь на доклады военных, которые привел президент России Владимир Путин.

Ранее военные ВСУ покинули населенный пункт Максимильяновка в ДНР.

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