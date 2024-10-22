Военный эксперт оценил перспективы взятия под контроль ВС РФ Часова Яра

Вооруженные силы России постепенно окружают город Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), что рано или поздно приведет к ухудшению логистических возможностей противника. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его словам, российские военные сумели прорвать оборону украинских войск южнее населенного пункта.

«У российских войск имеются хорошие перспективы взятия Часова Яра. Однако нельзя забывать о том, что этот населенный пункт представляет собой мощный укрепрайон. Вокруг него имеется большое число сел и деревень, которые также составляют часть обороны города», — отметил Онуфриенко.

Он добавил, что за Часовым Яром располагается Константиновка, из которой по ВС РФ может вестись обстрел. По прогнозам эксперта, полное взятие города под контроль может занять несколько месяцев.

18 октября издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что силы РФ прорвались на двух участках в районе Часова Яра, что может стать значительным шагом для взятия города Россией. Отмечалось, что российские войска смогли продвинуться к городу с восточной стороны.

Ранее сообщалось, что подразделения Иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) проявляют особую активность в районе Часова Яра.