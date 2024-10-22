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Российский военный рассказал об иностранных наемниках под Часовым Яром

Разведчик «Чукча»: в Часове Яре на стороне ВСУ воюют наемники из Испании и Кубы

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Thomas Peter/Reuters

Под Часовым Яром в ДНР на стороне ВСУ воюют около 200 наемников из Испании и Кубы. Об этом ТАСС рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча».

По словам разведчика, Иностранный легион в составе ВСУ в Часовом Яре, несмотря на огромные потери, сохраняет боеспособность.

«На часов-ярском участке фронта противник активно применяет подразделения иностранного легиона, укомплектованные преимущественно наемниками из Латинской Америки и Южной Европы (испанцы, португальцы, кубинцы)», — поделился военный.

Он добавил, что боевой дух иностранных наемников «оставляет желать лучшего».

До этого РИА Новости сообщало, что бойцы группировки войск «Юг» перехватили переговоры испаноязычных наемников из Латинской Америки, которых перебросили в район города Часов Яр. Тогда речь шла о наемниках из Колумбии.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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