Служба внешней разведки (СВР) во главе с Сергеем Нарышкиным увеличивает эффективность в современных геополитических условиях, приближая победу Российской Федерации в спецоперации. Об этом РИА Новости заявил аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он отметил, что важнейшей заслугой Нарышкина является адаптация работы внешней разведки России к новым геополитическим условиям, которые вызваны сломом прежнего миропорядка, выстраиванием многополярного мира и выходом западных стран на прямое военно-политическое противоборство с Россией, с ужесточением контрразведывательного режима на Западе.

«Сегодня Служба внешней разведки ведет свой незримый бой, приближая победу РФ в специальной военной операции», — добавил Коротченко.

7 октября Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ заявил, что американская разведка с самого начала конфликта передавала Украине данные для ударов по гражданской инфраструктуре России.

Ранее Минобороны обвинило США в причастности к подготовке провокации против России.