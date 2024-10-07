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Минобороны обвинило США в причастности к подготовке провокации против России

Кириллов: США причастны к подготовке провокации с применением химического оружия

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Минобороны РФ обвинило США в причастности к подготовке провокаций Украины, после которой Россию могут обвинить в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает ТАСС.

По мнению генерала, об этом свидетельствуют слова, сказанные официальным представителем США в Организации по запрещению химического оружия Николь Шампейн в июле 2024 года. Тогда она «открыто заявила, что Соединенные Штаты намерены поднять вопрос привлечения Российской Федерации к ответственности в ходе конференции государств — участников [организации] в ноябре».

Перед этим Кириллов высказался о целях предполагаемой провокации. По его словам, западные спецслужбы намерены лишить Россию права голоса в качестве участника Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

1 октября Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о планах западных и украинских спецслужб провести инсценировку применения химического оружия в Сирии. Операцию хотят провести на севере провинции Идлиб. После этого спецслужбы недружественных стран намерены развернуть кампанию по дискредитации Дамаска и Москвы в ООН и Организации по запрещению химоружия. Для реализации плана спецслужбы планируют задействовать организацию «Белые каски».

Ранее в России заявили об использовании ВСУ химического оружия в Курской области.

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