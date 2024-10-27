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В Минобороны назвали число сбитых беспилотников за сутки

МО РФ: ПВО сбили 54 украинских беспилотника над российскими регионами

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над российскими регионами за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, в течение дня были уничтожены 37 беспилотников самолетного типа: восемь из них уничтожили над территорией Белгородской области, еще восемь — над Липецкой областью. В свою очередь семь дронов сбили над Орловской областью и 14 — над Брянской.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении 17 украинских БПЛА в ночные часы. По данным ведомства восемь из них уничтожили над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над территорией региона был ликвидирован беспилотный летательный аппарат. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, на месте работали оперативные службы.

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине новейшие ударные беспилотники.

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