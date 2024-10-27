Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем Telegram-канале о последствиях ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону за прошедшие сутки.

В Белгородском районе выпущено 22 беспилотника, из которых 14 сбиты системой ПВО. В селе Варваровка ранена женщина, она в состоянии средней тяжести. Повреждения получили две квартиры, три дома, девять автомобилей.

В Валуйском муниципальном округе выпущены пять боеприпасов в ходе одного обстрела и два беспилотника. В Волоконовском районе выпущены 19 боеприпасов и три беспилотника. В Грайворонском округе выпущены 18 боеприпасов и 2 БПЛА. В Краснояружском районе мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и поднял его, получил травмы кисти. В Шебекинском округе выпущены 13 боеприпасов и совершены атаки с помощью 12 беспилотников. Повреждены два многоквартирных и частный дом и другие объекты.

Накануне два дрона Вооруженных сил Украины ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области. В здании оказались повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Также получило повреждения остекление социального объекта. По словам Гладкова, в результате еще одной атаки БПЛА на территории производственного предприятия перебита газовая труба.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.