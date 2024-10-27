Солдаты Вооруженных сил Украины оставили большую часть позиций в городе Горняк на красноармейском направлении в Донецкой народной республике. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Источник агентства отметил, что ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери. Силовики добавили, что сейчас в городе идет зачистка очагов сопротивления, оборона украинской армии на этом участке фронта сломлена.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что организованной обороны украинских войск в городе Селидово ДНР больше не существует. Как утверждает военкор, в ходе зачистки в населенном пункте выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления. Кроме того, «идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих» Вооруженных сил Украины.

26 октября Telegram-канал Shot сообщал, что военные 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка совершили «огненный прорыв» с южной стороны города Селидово. В этот же день военкор Александр Коц заявлял, что населенный пункт переходит под контроль ВС России. По его словам, город является важным узлом обороны Покровска и центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне ВСУ.

Ранее украинский офицер призвал готовиться к обороне Днепропетровской области.