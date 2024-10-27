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В подполье рассказали об условиях, в которых находятся раненые ВСУ в Харьковской области

РИА: солдаты ВСУ «гниют заживо» в пунктах приема раненых Харьковской области

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель пророссийского подполья рассказал РИА Новости, что раненых солдат украинской армии оставляют «гнить заживо» в прифронтовых медицинских пунктах сбора в населенных пунктах Боровая, Подлиман и Новоплатоновка Харьковской области.

Он отметил, что упомянутые госпитали переполнены ранеными и им не оказывают никакой медицинской помощи. Пострадавшие, по словам подпольщика, «лежат вповалку» на деревянных нарах в условиях антисанитарии с насекомыми и паразитами.

Помещения пунктов сбора убирают только раз в неделю, заявил подпольщик, а воздух спертый из-за того, что не проветривают. Он добавил, что лужи крови до этого момента успевают засохнуть и уже не оттираются. Из-за антисанитарии многие солдаты получают заражение крови, отметил источник.

Подпольщик также сказал, что на разных пунктах число раненых варьируется от 50 до 150 человек. При этом раненых продолжают привозить, и ситуация будет только усугубляться, заключил он.

Ранее родители военнопленного, с которых ВСУ требовали выкуп, обратились в международные организации.

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