В Тегеране появился плакат с надписью на иврите «приближается еще одна буря»

Иран представил в Тегеране огромный плакат на Площади Палестины с надписью на иврите «Приближается еще одна буря». Об этом пишет израильская газета Maariv.

«Через несколько часов после нападения Израиля на Иран и сообщений в иностранных СМИ о его намерении не реагировать на Площадь Палестины в Тегеране был вывешен огромный баннер с надписью «Надвигается еще один шторм»», — говорится в публикации.

Газета отмечает, что слово «шторм» является якобы отсылкой к прозвищу войны на арабском языке. Как отмечает Maariv, этот новый плакат заменил предыдущий, который висел на площади еще два дня назад. На старом плакате были изображены похищенные израильтяне в секторе Газа рядом с надписями на иврите и персидском языке: «Ни один похищенный не будет освобожден».

Газета уточняет, что Площадь Палестины, которая расположена в центре Тегерана, служит центром событий, связанных с палестинским вопросом.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. В пресс-службе израильской армии заявили об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Постоянное представительство Ирана в ООН заявило, что Тегеран оставляет за собой право ответить на атаку Израиля 26 октября.

Ранее советник лидера Палестины назвал роль России в стабилизации Ближнего Востока.