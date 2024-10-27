Над Брянской областью сбили третий за ночь дрон

Над территорией Брянской области система противовоздушной обороны ликвидировала еще один беспилотный летальный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще один вражеский БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — отметил он.

Никто не пострадал, заверил Богомаз. На месте организована работа экстренных и оперативных служб, добавил губернатор.

В полночь Богомаз сообщал, что над регионом сбили два украинских дрона самолетного типа. Обошлось без пострадавших.

Накануне сообщалось, что над Брянской областью уничтожили шесть беспилотников самолетного типа. Губернатор отмечал, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили дроны ВСУ «Баба-Яга».