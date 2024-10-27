Над Брянской областью уничтожили два беспилотника

Над территорией Брянской области российские силы противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении губернатора, опубликованном в полночь.

Глава региона заверил, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте работают экстренные и оперативные службы, продолжил он.

Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отражение атаки дронов.

Накануне сообщалось, что над Брянской областью уничтожили шесть беспилотников самолетного типа. Губернатор отмечал, что никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.