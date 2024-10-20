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Российские военные уничтожили дроны ВСУ «Баба Яга»

Минобороны: российские военные уничтожили тяжелые беспилотники ВСУ «Баба Яга»

Министерство обороны России сообщило, что российские военные уничтожили два тяжелых беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга».

Отмечается, что гексакоптер сбили военнослужащие группировки войск «Север». Уточняется, что два тяжелых беспилотника были сбиты в Харьковской области.

19 октября также сообщалось, что в Харьковской области военнослужащие группировки «Север» выследили и уничтожили тяжелые украинские гексакоптеры «Баба Яга». В ведомстве отметили, что FPV-дроны круглосуточно дежурят в небе над Харьковской областью, чтобы выявлять беспилотные летательные аппараты противника.

До этого сообщалось, что командир российского зенитно-ракетного отделения с позывным «Сава» лично сбил более 50 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, в том числе около восьми крупных типа «Баба-Яга». Отделение под командованием «Савы» успешно поразило более 100 воздушных целей ВСУ.

Ранее российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов.

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