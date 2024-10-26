Брянскую область атаковали шесть дронов ВСУ

Над территорией Брянской области ликвидированы шесть БПЛА самолетного типа, написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По словам чиновника, атака украинских дронов была предотвращена силами ПВО (противовоздушной обороны) российского Минобороны. При этом никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Накануне регион трижды атаковали беспилотники ВСУ. Первая попытка произошла ночью. Днем над Брянской областью с разницей в 25 минут были уничтожены еще три дрона. Примерно в то же время столько же БПЛА Вооруженных сил Украины сбили в небе над Орловской областью. В момент атаки никто не пострадал, жилые дома и иные объекты не были повреждены.

Ранее украинские военные случайно уничтожили собственный беспилотник Hawk.