Израиль пять раз за 20 минут ударил по объектам «Хезболлы» в Бейруте

Израильские ВВС ударили по двум районам на юге Бейрута, где якобы расположены объекты ливанской шиитской организации «Хезболла», заявил ТАСС источник в местной службе гражданской обороны.

По его словам, за 20 минут Израиль нанес по меньшей мере пять авиаударов.

«Налет начался с ударов по предместью Эль-Хадас. », — уточнил источник.

Он добавил, что взрывы произошли и в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна, который находится на шоссе в международный аэропорт Бейрута.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «Хезболла» за прошедшие сутки выпустила около 190 снарядов по территории страны. Движение также призвало жителей 25 израильских поселений покинуть свои дома, так как места их проживания превратились в военные цели.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Иран призвал мировое сообщество остановить Израиль.