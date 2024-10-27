Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль пять раз за 20 минут ударил по объектам «Хезболлы» в Бейруте

ТАСС: Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на юге Бейрута

close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израильские ВВС ударили по двум районам на юге Бейрута, где якобы расположены объекты ливанской шиитской организации «Хезболла», заявил ТАСС источник в местной службе гражданской обороны.

По его словам, за 20 минут Израиль нанес по меньшей мере пять авиаударов.

«Налет начался с ударов по предместью Эль-Хадас. », — уточнил источник.

Он добавил, что взрывы произошли и в лагере беженцев Бурдж-эль-Баражна, который находится на шоссе в международный аэропорт Бейрута.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «Хезболла» за прошедшие сутки выпустила около 190 снарядов по территории страны. Движение также призвало жителей 25 израильских поселений покинуть свои дома, так как места их проживания превратились в военные цели.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Иран призвал мировое сообщество остановить Израиль.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами