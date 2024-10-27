«Хезболла» выпустила по Израилю почти 200 снарядов

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило около 190 снарядов по территории Израиля за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Около 190 снарядов, выпущенных террористической организацией «Хезболла», <...> пересекли границу Ливана с Израилем», — говорится в сообщении.

В израильской армии уточнили, что привели статистику за сутки — по состоянию на 23:00 26 октября.

В ЦАХАЛ добавили, что продолжат защищать Израиль и его население от «Хезболлы».

Накануне «Хезболла» призывала жителей 25 поселений на севере Израиля немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться, так как места их проживания превратились в военные цели для нанесения воздушных и ракетных ударов.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее «Хезболла» провела рекордные 48 вылазок против армии Израиля.