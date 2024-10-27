В США усомнились в готовности Нетаньяху решить ближневосточный конфликт до выборов

Американские чиновники считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не настроен на урегулирование ближневосточного конфликта до грядущих президентских выборов, которые состоятся в США 5 ноября. Об этом сообщает CNN.

Телекомпания со ссылкой на источники утверждает, что израильский премьер «не видит особого стимула» завершать свои «многофронтовые операции» до выборов в США.

Источники CNN полагают, что Нетаньяху считает своим близким союзником кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. У главы израильского правительства были неоднократные контакты с экс-главой Белого дома по телефону в последнее время.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. В пресс-службе израильской армии заявили об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

На фоне ударов Израиля по Ирану генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке и призвал прекратить военные действия.

Ранее Россия призвала прекратить провоцировать Иран.