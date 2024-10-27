Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху высказался о роли США при выборе целей для атаки Израиля на Иран

Премьер Нетаньяху: США не влияли на выбор целей удара Израиля по Ирану

close
Baz Ratner/AP

Израиль самостоятельно выбрал цели для удара по территории Ирана, говорится в заявлении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху.

В нем подчеркивается, что Израиль определил цели для атаки на основе своих национальных интересов, а не на директивах США.

«Так всегда было и так будет», — отмечается в сообщении.

Оно было сделано после публикации 13-го канала, в которой утверждалось, что Армия обороны страны под американским давлением отказалась от намерений атаковать иранские нефтегазовые объекты, хотя первоначально планировались удары по ним. В канцелярии Нетаньяху назвали эту информацию «полностью ложной». В генштабе Ирана также говорили о том, что Израиль использовал «подконтрольную США» территорию Ирака, чтобы атаковать исламскую республику.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее США призвали Иран не отвечать на атаку Израиля.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами