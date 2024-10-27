Нетаньяху высказался о роли США при выборе целей для атаки Израиля на Иран

Израиль самостоятельно выбрал цели для удара по территории Ирана, говорится в заявлении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху.

В нем подчеркивается, что Израиль определил цели для атаки на основе своих национальных интересов, а не на директивах США.

«Так всегда было и так будет», — отмечается в сообщении.

Оно было сделано после публикации 13-го канала, в которой утверждалось, что Армия обороны страны под американским давлением отказалась от намерений атаковать иранские нефтегазовые объекты, хотя первоначально планировались удары по ним. В канцелярии Нетаньяху назвали эту информацию «полностью ложной». В генштабе Ирана также говорили о том, что Израиль использовал «подконтрольную США» территорию Ирака, чтобы атаковать исламскую республику.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее США призвали Иран не отвечать на атаку Израиля.