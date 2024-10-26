В Иране заявили, что Израиль ударил по республике с «подконтрольной США» территории Ирака

Израиль использовал территорию Ирака, «подконтрольную США», для нападения на Иран. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на генеральный штаб вооруженных сил исламской республики.

Как заявили в генштабе, самолеты израильских ВВС «проявили открытую агрессию и нарушили международное право» утром 26 октября, «использовав территорию, находящуюся под контролем террористической армии США в Ираке», в 100 километрах от иранской границы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 26 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. По информации газеты The Jerusalem Post, что в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели, а не ядерные и нефтяные объекты, что могло бы привести к эскалации конфликта.

Ранее была названа роль США в подготовке атаки Израиля на Иран.