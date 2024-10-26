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Над Воронежской областью сбили дрон

Гусев: над Воронежской областью уничтожен беспилотник

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Воронежской области ликвидирован беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны в одном из районов области сбит беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении губернатора, опубликованном в 22:49 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Гусев. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Опасность атаки беспилотников, о которой губернатор заявил в 21:30, сохраняется.

22 октября Гусев сообщал, что в одном из районов области возник пожар на месте падения БПЛА. Возгорание потушили. По предварительной информации, незначительные повреждения получили стены одного из цехов предприятия.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине новейшие ударные беспилотники.

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Атаки БПЛА на Россию
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