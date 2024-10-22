В Воронежской области потушили пожар после атаки БПЛА

В Воронежской области потушили пожар, возникший после падения беспилотника. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Пожар на месте падения БПЛА в одном из районов области потушен. По предварительной информации, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия», — написал он.

Как уточнил Гусев, пострадавших в результате происшествия нет. Сигнал опасности атаки БПЛА в регионе отменен.

Пожар возник в результате падения беспилотника на здание промышленного предприятия. Возгорание возникло на первом этаже.

22 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил об атаках беспилотников Вооруженных сил Украины на регион. Противник при помощи БПЛА повредил спиртзаводы в двух населенных пунктах. Последствия вражеской атаки ликвидируют сотрудники экстренных служб.

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине новейшие ударные беспилотники.