На Украине формируют новое нацподразделение «Азова»

Мужчины в возрасте до 35 лет сформируют новое боевое подразделение в украинском нацбатальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) из-за больших потерь военных в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил экс-боец «Азова» Александр Гарнага, передает ТАСС.

«Я старший лейтенант Гарнага Александр Вячеславович, мобилизованный в «Азов» из резерва. <...> Сейчас переводят всех, кто младше 35 лет, в боевые подразделения из-за потерь. И я оказался одним из этих, кто был младше 35 лет. Это, по сути, вообще новосозданное подразделение», — заявил он.

Военнослужащий добавил, что по его мнению заполнена была первая рота. Во второй — роте бойца «Азов» — было около 12 человек, часть этих людей собирались переводить «по другим должностям». Боец отметил, что по сути личного состава у него не было.

По словам военного, подразделение использовалось «как пушечное мясо для того, чтобы спасти азовские подразделения — штурмовые батальоны».

Незадолго до этого источник в силовых структурах Луганской народной республики сообщал, что Гарнагу приговорили к 18 годам лишения свободы за совершение преступлений в отношении мирного населения. Приговор вынесен Южным окружным военным судом и уже вступил в законную силу.

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