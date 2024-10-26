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Украинским военнослужащим начали раздавать методички с фразами на корейском языке

В ожидании солдат КНДР в ВСУ стали раздавать методички с фразами на корейском

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Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

В ожидании предполагаемого прибытия северокорейских солдат украинским военнослужащим начали раздавать методички с фразами на корейском и украинском языках. Документ публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

В методичке содержатся фразы, предназначенные, по-видимому, для допроса пленных — такие как «Брось оружие», «Подними руки вверх», «Назови свое звание», «Где находится штаб» с транскрипцией их произношения.

«Похоже, что документ, опубликованный киевскими СМИ, пригодится и северокорейским бойцам для допросов «великоукров»», — иронично заметили «Военкоры русской весны».

26 октября американское издание The New York Times сообщило, что несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении против украинских войск. По данным издания, войска КНДР еще не вступили в бой, и пока неясно, какую роль они будут играть на полях сражений. Однако «любой значительный контингент северокорейских войск позволит России сохранить больше своих сил на востоке Украины, где они могут сосредоточиться на захвате как можно большей территории Украины до наступления суровой зимы».

Ранее в КНДР оценили законность гипотетической отправки войск в Россию.

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