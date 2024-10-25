В КНДР оценили законность гипотетической отправки войск в Россию

Если бы Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) отправила своих военных в Россию, это соответствовало бы нормам международного права. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Чон Гю, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA).

«Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало нормам международного права», — сказал замминистра.

Заместитель главы северокорейского МИД заявил, что, несмотря на это, «очевидно, найдутся те, кто назовет такое действие незаконным».

Ким Чон Гю сообщил, что в мировых СМИ распространяются «версии об отправке северокорейских военных в Россию». Он подчеркнул, что МИД не имеет прямого отношения к делам Министерства обороны, и не считает необходимым отдельно подтверждать такие сообщения.

До этого президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной переброске северокорейских военных в РФ заявлял, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, и у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Россией.

Ранее Захарова посоветовала уточнить в Пхеньяне дислокацию военных КНДР.