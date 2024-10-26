Глава Rheinmetall заявил, что Украина продолжит вооружаться после завершения конфликта

Украина продолжит вооружать свою армию, даже после урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

«Украина будет готовиться к следующему возможному вторжению, если будет мир. Страна не такая наивная, какими мы были здесь, в Германии, долгое время», — сказал он.

Украина сейчас живет «впроголодь», когда дело касается боеприпасов. Для пополнения складов ей потребуется около четырех миллионов патронов артиллерийских боеприпасов, отмечает издание.

Конфликт на Украине приносит немецкой компании миллиарды долларов. Rheinmetall поставляет Киеву снаряды, боеприпасы, строит на украинской территории производственные предприятия и планирует поставить стране боевые машины пехоты Marder и новую модель Lynx.

К концу года оборонный концерн ожидает, что объем заказов превысит €60 млрд. По словам его главы, в настоящее время Rheinmetall является самой прибыльной оборонной компанией в мире и не отстает от крупных компаний США.

Rheinmetall сообщал, что строит на Украине четыре военных завода, один из них уже готов.

Ранее на Украине началось строительство завода по производству турецких дронов.