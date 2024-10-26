В Липецке сработала система ПВО

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что в столице региона работают системы противовоздушной обороны.

«В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА», — сообщил он.

По его словам, на места падения беспилотников выехали представители спецслужб.

Артамонов призвал следовать правилам поведения при красном уровне опасности. Губернатор подчеркнул, что угроза атаки беспилотников на данный момент сохраняется. До отмены красного уровня опасности остановлено движение общественного транспорта в Липецке.

Также глава региона попросил местных жителей не публиковать фотографии и видео о последствиях атак беспилотников или их пролетов. По его словам, это помогает противнику корректировать направление и точность новых атак.

Днем в субботу, 26 октября, министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один — над территорией Брянской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.