Над российскими регионами уничтожили четыре украинских беспилотника

Министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ.

«26 октября около 13:00 по московскому времени пресечены попытки... атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один — над территорией Брянской области.

26 октября сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Шебекинский городской округ. О пострадавших не сообщается. Шебекино находится вблизи российско-украинской границы и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.