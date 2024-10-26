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Над российскими регионами уничтожили четыре украинских беспилотника

Над Орловской и Брянской областями уничтожили четыре украинских беспилотника

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку атаки четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ.

«26 октября около 13:00 по московскому времени пресечены попытки... атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Орловской области и один — над территорией Брянской области.

26 октября сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Шебекинский городской округ. О пострадавших не сообщается. Шебекино находится вблизи российско-украинской границы и регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. В регионе действуют режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального уровня.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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