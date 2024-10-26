Израильская армия за час перехватила два ливанских беспилотника

Израильские военнослужащие в течение часа зафиксировали вторжение в воздушное пространство страны двух беспилотных летательных аппаратов, летевших из Ливана. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, оба аппарата успешно перехватили.

Из-за проникновения дронов в нескольких районах Западной и Верхней Галилеи была объявлена воздушная тревога. Сообщений об ущербе после перехватов не поступало.

Утром газета The Jerusalem Post сообщила, что 26 октября в атаке по Ирану Израиль использовал более ста самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели, а не ядерные и нефтяные объекты, что могло бы привести к эскалации конфликта.

Издание также отмечало, что Израиль ожидает ответных ударов со стороны Ирана, Ирака, Йемена, Сирии и Ливана.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.