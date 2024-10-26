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Израиль ожидает ответного удара со стороны соседних государств

Jerusalem Post: Израиль ожидает ответных ударов со стороны Ирана, Ирака и Ливана

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Израиль ожидает ответных ударов со стороны Ирана, Ирака, Йемена, Сирии и Ливана, пишет The Jerusalem Post.

»Армия обороны Израиля пристально следит за потенциальными ответами со стороны Ирана, Ирака, Йемена, Сирии и Ливана, готовясь к возможным ответным действиям», — говорится в публикации.

До этого газета Jerusalem Post сообщала, что в утренней атаке по Ирану Израиль использовал более 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35.

Израильские военные утверждают, что в рамках операции атакованы были исключительно военные цели, а не ядерные и нефтяные объекты, что могло бы привести к эскалации конфликта.

Сперва ЦАХАЛ атаковал военные объекты в Сирии, чтобы «ослепить» Иран, после чего его целями стали города Тегеран и Кередж. При этом использовались многофункциональные истребители пятого поколения F-35I «Адир», которые пролетели примерно 2 тыс. км.

Ранее в США объяснили, почему защищают Израиль, но не Украину.

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Конфликт Ирана и Израиля
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