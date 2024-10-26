Положение украинских военных в Донбассе продолжает ухудшаться, и им приходится отступать по всей линии фронта. Об этом в ходе интервью для YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

Он выразил уверенность, что западные страны уже не смогут ничем помочь Киеву. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились шанса переломить ход боевых действий в свою пользу.

«Украина — это зомби», — добавил Джонсон.

25 октября министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшую неделю российские военнослужащие взяли под свой контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Подразделения группировки войск «Запад» заняли Новосадовое, бойцы группировки войск «Центр» — Николаевку, солдаты группировки войск «Юг» — Серебрянку и Зоряное.

17 октября бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил о начале неконтролируемого развала ВСУ в Донбассе. Как он сказал, сейчас у Киева нет ресурсов для стабилизации ситуации на поле боя. Более того, украинские власти не имеют возможности каким-либо образом эти ресурсы получить.

Ранее в Киеве оценили темпы продвижения российских военных на фронте.