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В Киеве оценили темпы продвижения российских военных

UAWI: за два месяца ВС РФ взяли в 5,5 раза больше территорий, чем за 2023 год

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Станислав Красильников/РИА Новости

Украинский проект UA War Infographics (UAWI) подсчитал, что за два месяца российские войска взяли в 5,5 раз больше территорий, чем за 2023 год. Данные опубликованы в Telegram-канале проекта.

По мнению экспертов проекта, российские силы начали активно продвигаться по всей линии фронта в последние месяцы.

«За август и сентябрь 2024-го оккупанты захватили в 5,5 раза больше территории, чем за весь 2023 год. В первом полугодии этого года России удавалось захватить максимум по 200 квадратных километров в месяц, в августе уже 351, в сентябре 468 квадратных километров», — говорится в сообщении.

Авторы публикации называют дефицит оружия и изменения в тактике в качестве причин успешного продвижения россиян.

До этого подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive говорил, что украинские войска в Селидово находятся в ситуации, когда им придется либо сдаться в плен, либо их ликвидируют. Дэвис добавил, что Россия продолжает продвигаться на Донбассе, и российские войска почти перекрыли пути снабжения для ВСУ в Селидово.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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