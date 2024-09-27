Украинские призывники попадают на фронт без базового обучения и покидают свои позиции, когда попадают под обстрел. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Издание подчеркивает, что призывникам не хватает базовых навыков для ведения боя и мотивации. Один из украинских командиров заявил газете, что призывникам ставят отличные оценки за подготовку без реальной практики и отправляют на фронт. Отмечается, что многие призывники попросту не умеют держать оружие и никогда не стреляли из-за нехватки боеприпасов.

25 сентября стало известно, что члены 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины начали отступать из города Угледара в Донецкой народной республике. В материале отмечается, что российские бойцы начали «угрожать флангам населенного пункта» еще на прошлой неделе. По информации журналистов, тогда же украинские военнослужащие приняли решение покинуть Угледар и отойти в сторону села Богоявленка.

Днем ранее РИА Новости писало, что украинские десантники самовольно покидают позиции в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Ранее украинский пленный рассказал о шантаже заключенных для вступления в ВСУ.