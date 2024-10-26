Армия Израиля заявила, что закончила атаку на Иран

Атака на Иран закончена, все израильские самолеты вернулись на базы. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Я могу подтвердить, что мы завершили израильский ответ на атаки Ирана против Израиля. Мы нанесли точечные и точные удары по военным целям в Иране, предотвратив непосредственные угрозы Государству Израиль», — поделился представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

По его словам, израильские военные выполнили свою миссию, однако, если Иран начнет новый раунд эскалации, ЦАХАЛ будет вынужден ответить.

До этого израильские официальные лица подтвердили сообщения, согласно которым военные Израиля начали атаку на Иран.

1 октября Иран выпустил по Израилю сотни ракет. Большую часть из них удалось перехватить. Израильская сторона пообещала ответить на это.

Однако 24 октября газета The Times заявила, что Израилю пришлось отложить атаку на Иран из-за утечки в американских СМИ секретных документов о ее подготовке.

Ранее израильский посол в Германии Просор заявил, что Иран «объявил войну» Израилю.