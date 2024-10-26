СМИ узнали, что Израиль несколько раз откладывал удар по Ирану

Израильский кабмин единогласно одобрил ответную атаку на Иран, передает государственная телерадиокомпания Kan.

По ее информации, Израиль собирался ударить по Ирану все последние дни, но атака откладывалась из-за погодных условий.

«Вечером [25 октября] условия созрели, и операция по нападению началась. Кабинет министров по вопросам политики и безопасности одобрил нападение по телефону», — сообщила Kan.

Рано утром 26 октября Армия обороны Израиля ударила по Ирану в ответ на массированную атаку 1 октября. Агентство Fars на этом фоне сообщило о нескольких взрывах в Тегеране. Позднее СМИ написали о второй волне израильских ударов по Ирану.

Иран в ходе массированной атаки на Израиль 1 октября выпустил около 400 ракет. Fars передало, что не менее 80% из них смогли преодолеть систему противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» и поразить цели. По данным информационного агентства Shafaqna, ракетный удар со стороны Ирана уничтожил на израильских аэродромах 20 истребителей F-35. В иранском Корпусе стражей исламской революции пояснили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хания и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

Ранее появились кадры с улиц Тегерана после удара Израиля.