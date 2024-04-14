Израильский посол счел, что Иран «объявил войну» Израилю

Посол Израиля в Германии Рон Просор сделал заявление, что Иран «объявил войну» Израилю. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«Какой сумасшедший мир. Иран объявил войну Израилю», — отметил дипломат.

Он напомнил, что иранцы, недавно назначенные председателями Конференции ООН по разоружению, устроили массированную атаку на Израиль. По словам Просора, они применили более 300 баллистических ракет и дронов-камикадзе.

Посол обратил внимание на недопустимость приобретения Ираном ядерного оружия. Просор счел, что Тегеран в случае наличия у него подобного арсенала непременно его применит.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.