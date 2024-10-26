В Британии назвали одну из ключевых целей ударов Израиля по Ирану

База баллистических ракет Вооруженных сил Ирана попала под удар Израиля в ходе обстрела в ночь на субботу, 26 октября. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник.

«Одно из мест, на которые был направлен израильский ответ, является военной базой для запуска баллистических ракет», — заявили в эфире телеканала.

При этом в Израиле заявили, что атаковали только военные объекты Ирана, не нанося урона ядерным объектам или нефтяной промышленности.

До этого информационное агентство Tasnim сообщило, что объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранской армии), расположенные на западе и юго-западе Тегерана, не пострадали.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить точечные удары по военным целям в Иране. Израильские войска заявили, что операция организована в ответ на продолжающиеся атаки со стороны Тегерана.

Ранее в США назвали возможные цели удара Израиля по Тегерану.