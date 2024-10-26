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Военный эксперт рассказал о формировании огнового мешка для ВСУ у Стельмаховки

Марочко: ВС России формируют огневой мешок для находящихся у Стельмаховки ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска формируют огневой мешок для подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в окрестностях населенных пунктов Стельмаховка и Берестовое. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Касаемо купянского направления, то здесь вижу активизацию Вооруженных сил Российской Федерации. Прежде всего, наши войска начали давить подразделения вооруженных формирований Украины к юго-западу от Берестового и также от Стельмаховки», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в настоящее время линия боевого соприкосновения «активизировалась» между населенными пунктами Стельмаховка и Андреевка. Там, по словам военного эксперта, ВС России нарастили интенсивность ударов по подразделениям украинской армии.

Накануне Марочко сообщил, что российские войска берут в окружение подразделения ВСУ, расположенные в Куриловке. По его словам, подобная ситуация сложилась благодаря продвижению военнослужащих Вооруженных сил России на Купянском направлении.

Ранее Россия уничтожила переправу ВСУ через реку в Харьковской области.

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